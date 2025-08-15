Invitan a sumarse a "Salva Corazones 2025", el evento para combatir la muerte súbita

Salta se prepara para la tercera edición de "Salva Corazones", un evento anual que busca capacitar a la comunidad para actuar en situaciones de emergencia. La iniciativa, organizada por 9 AMAS, Simela, la Sociedad Salteña de Cardiología y Centro UAM, con el apoyo del Teleférico, tiene como objetivo principal concientizar sobre la muerte súbita y enseñar a la población a brindar una respuesta rápida y efectiva que pueda salvar vidas.

Aunque el evento está enfocado en la comunidad deportiva, ya que los deportistas son más propensos a presenciar este tipo de emergencias, la invitación es abierta a todo el público. El conocimiento y la preparación para actuar en un momento crítico pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, no solo en entrenamientos y competencias, sino en cualquier espacio de actividad física o recreativa.

La muerte súbita es una de las principales causas de fallecimiento a nivel mundial, afectando a aproximadamente 40.000 personas al año en Argentina. Un dato alarmante es que hasta un 70% de estas tragedias podrían evitarse si las personas que presencian el hecho supieran cómo actuar de manera rápida y efectiva.

El evento "Salva Corazones" ofrecerá a los participantes las herramientas necesarias para responder adecuadamente ante una emergencia. La jornada incluirá talleres prácticos, demostraciones en vivo y charlas educativas que permitirán a los asistentes adquirir habilidades fundamentales para brindar los primeros auxilios.

La cita es para el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 9:30 AM. La jornada se desarrollará en el Cerro San Bernardo, un lugar emblemático de la ciudad. Se invita a todos los deportistas, familiares y público en general a unirse a esta jornada de aprendizaje y concientización.