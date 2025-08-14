Milei habló con Zelensky y pidió por el fin de la guerra

El presidente Javier Milei se comunicó este jueves con su par de Ucrania, Volodomir Zelensky, y le transmitió el apoyo de la Argentina en las negociaciones para que su país finalmente llegue a un armisticio con Rusia, potencia con la que está en guerra desde el 2022.

Según confirmaron fuentes a Infobae, la charla se prolongó por el lapso de 15 minutos y se analizó la posibilidad que Milei viaje al país en confilcto con Rusia, puntualmente, visitaría Kiev. "Fue un diálogo cordial entre dos amigos” agregaron.

La charla se dio unas horas antes del encuentro que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, tendrá con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien viene reclamando el fin del conflicto bélico.

“Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina. Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Le informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables. Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo. ¡Gracias!”, escribió Zelensky en su cuenta de X.

Además, en su publicación en las redes sociales contó que ambos también hablaron “sobre los logros económicos” de la gestión libertaria, “en particular la desregulación y la superación de la inflación”.

“Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo”, contó.

Por último, Zelensky remarcó que las relaciones entre los dos países “están alcanzando un nivel verdaderamente alto“, algo que se destacó durante el diálogo telefónico.