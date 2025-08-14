Juicio Villa Las Rosas: Familiares de internos declararon que pagaban "propinas" a los guardias

Hoy continuó el juicio contra 20 acusados de integrar una red narcocriminal en la Unidad Carcelaria 1. Durante la octava jornada, se recibieron testimonios y se analizaron informes socioambientales sobre los imputados, que incluyen información sobre su entorno familiar, laboral, salud y consumo de drogas.

Declaró el hermano de uno de los internos, quien relató la situación de hostigamiento que sufría su familiar dentro del penal en 2023. “Era desesperante, por eso se me ocurrió pedirle ayuda a un amigo del barrio, muy cercano, quien también tenía un hermano alojado en la cárcel”, explicó. Según su testimonio, lograron que un funcionario penitenciario, conocido como “Chato”, cuidara de su hermano.

El testigo precisó que entregó dinero en “agradecimiento” a quienes protegían al interno. “Fue a modo de propina”, indicó, mediante transferencias y entregas en efectivo a su amigo, que actuaba como intermediario. Gracias a esa gestión, aseguró, el hostigamiento cesó y se controlaba que su hermano recibiera la medicación y curaciones necesarias.

El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, mientras que la fiscalía cuenta con el procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

Los funcionarios del Servicio Penitenciario están imputados por concusión, comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, mientras que los internos y familiares enfrentan cargos por comercialización de drogas agravada y asociación ilícita.