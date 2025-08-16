En B° Mosconi habrá un desfile en conmemoración al fallecimiento del Gral. San Martín

Sociedad16/08/2025
Desfile san martín

En conmemoración a un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín, la Municipalidad de Salta a través de la Agencia Cultura Activa, invitan a los salteños a la 5ta edición del desfile cívico y cultural en B° Mosconi.

El desfile tendrá lugar el domingo 17 a partir de las 10:30 hs. en Avenida Samson entre las calles Coronel Dorrego y Coronel Pedriel y contará con la participación de instituciones educativas, cuerpos de bomberos, centros vecinales, cuerpos infantiles, comunidades extranjeras, originarias, clubes de autos clásicos, motos antiguas, fortines, academias de folclore, entre otros.

Este homenaje al Libertador organizado por la Comisión de Independencia, busca honrar la memoria y legado de uno de los más grandes próceres de Latinoamérica, el Gral. José de San Martin. 

