Por los accidentes de tránsito, instalarán radáres en Circunvalación

Debido al incremento en los accidentes viales y la gran velocidad en la que manejan se han tomado una serie de determinaciones desde la Municipalidad de Salta.

Según publicó QuePasaSalta, el secretario de Tránsito de la Municipalidad, Matías Assennato, adelantó que se instalarán cámaras de seguridad y rádares para detectar quienes superen el límite de velocidad. En total serían nueve las cámaras y radares a instalarse en puntos estratégicos.

Assennato señaló que el exceso de velocidad sigue siendo la principal causa de siniestros, aunque también influyen las distracciones por el uso del celular, el alcohol, el asfalto mojado y la neblina.