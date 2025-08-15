Llenar el changuito en Salta cuesta más de $700 mil y supera el promedio nacional

Un informe de la consultora Analytica reveló que la canasta de supermercado para una familia tipo en Salta alcanzó en julio un valor de $704.582, lo que posiciona a la provincia entre las más caras del Noroeste y por encima del promedio nacional.

El relevamiento publicado en Infobae comparó precios de productos idénticos en marcas y presentaciones en todas las jurisdicciones, eliminando diferencias por calidad o tamaño.

Mientras que en Santa Cruz, la provincia más costosa, el gasto trepó a $769.319, en Misiones, la más económica, se ubicó en $691.579, marcando una brecha de más de $75.000. En Salta, el aumento mensual fue impulsado principalmente por el pan lactal, el azúcar y el café instantáneo.

Pese a que la inflación nacional se desaceleró, llenar el changuito sigue siendo un desafío para las familias salteñas, que sienten el impacto del encarecimiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas en su presupuesto diario.