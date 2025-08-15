LLA publicó carteles que muestran a Cristina Kirchner y referentes del kirchnerismo como zombies

Nuevos carteles de La Libertad Avanza se conocieron este viernes en la provincia de Buenos Aires en medio de la campaña electoral. Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros referentes del kirchnerismo aparecen montados como zombies bajo el lema que el espacio de Javier Milei utiliza en territorio bonaerense: “Kirchnerismo Nunca Más”.

Por el momento se conocieron dos carteles. Uno en Villa Sarmiento y el otro en Ciudadela. Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron a LA NACION que la intención del equipo de campaña es colocar más a lo largo del territorio bonaerense, donde libran la batalla más fuerte contra el kirchnerismo para los comicios de septiembre y octubre.

La imagen fue compartida por el propagandista de Milei y encargado del equipo de campaña que diseñó los carteles, Santiago Oría. “KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”, escribió en sus redes sociales.

Los carteles muestran una ciudad apocalíptica de fondo y, en el centro, a la expresidenta Cristina Kirchner convertida en zombie. A su lado, están las principales caras del espacio, también como zombies: el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el dirigente Juan Grabois, el expresidente Alberto Fernández, el exministro de Economía Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner.

Arriba, se lee el eslogan “Kirchnerismo Nunca Más”. Las últimas dos palabras se encuentran escritas en rojo y tienen la misma tipografía que se utilizó para el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que registró los crímenes de la última dictadura militar.

Su realización estuvo a cargo del equipo de campaña que comanda Oría, y que hace este trabajo desde 2021.

La frase “Nunca Más” como parte de la campaña comenzó a ser utilizada la semana pasada cuando Milei desembarcó en La Matanza junto a referentes macristas y libertarios con una bandera que leía el nuevo eslogan. Desde entonces, recibió fuertes críticas por banalizar la frase asociada a los desaparecidos en la última dictadura.



El cartel donde se ve a Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Juan Grabois, Sergio Massa, Alberto Fernández y Máximo Kirchner

Ayer por la noche Milei cerró el acto de La Libertad Avanza en La Plata donde el oficialismo lanzó la campaña en la provincia de Buenos Aires. La referencia a los zombies también fue hecha en su discurso. Fue luego de vincular al kirchnerismo con el escándalo por el fentanilo contaminado, por el que ya murieron al menos 87 personas, que se refirió al “modelo de amiguismo que destruyó al país y no quieren soltar en esta provincia”.

“Décadas de este modelo no podrían arrojar otro resultado como el que vemos hoy. Quieren llevarnos a Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Quieren que seamos esclavos como en el comunismo. En el fondo, son zombies. Son termos. Son cabeza de pulpo”, disparó el jefe de Estado.

Javier Milei en el acto de La Plata

También sostuvo que quienes votan al kirchnerismo han sido infectados “con parásitos mentales” y que Kicillof y sus secuaces “psicopatean a toda la población para que estén agradecidos con ellos”.

“Los bonaerenses de bien no pueden permitir que se salgan con la suya. Hay que votar como si se tratara de un acto de defensa personal. Si no votan un cambio, van a votar los otros, los clientes o ñoquis del gobierno provincial”, advirtió.

Y sumó: “Pero el problema es mucho más profundo y antiguo que Kicillof. Se trata de un Estado enorme con capa tras capas de burócratas inservibles y militantes se convirtió en una torta rogel putrefacta. Es un nido de parásitos”.

Además, habló sobre las críticas que recibió por utilizar la frase “Nunca Más” en la campaña. “No vamos a aceptar que defensores de dictaduras en curso, rechacen el uso de ‘Nunca más’. Nunca más es el consenso de que hay experiencias dañinas que como sociedad no queremos nunca jamás repetir. El kirchnerismo es una de ellas”, señaló. /La Nación

