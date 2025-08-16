Rompió el chanchito: Secuestran 49.500 dólares a un pasajero en un colectivo

Un pasajero de un ómnibus de larga distancia fue detenido en la tarde del jueves luego de que personal de Gendarmería Nacional encontrara en su poder 49.500 dólares sin la documentación que avalara su traslado.

El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Seguridad Vial Autopista Norte, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial Autopista Noroeste, sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del peaje Campana. El colectivo había partido de la terminal de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) y tenía como destino final la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Durante el control de rutina, los efectivos inspeccionaron la mochila del sospechoso y hallaron un sobre de papel madera con una gran cantidad de billetes estadounidenses. Consultado por la documentación correspondiente, el hombre reconoció que no contaba con ningún respaldo legal.

En presencia de testigos, se procedió a contabilizar el dinero, confirmando un total de 49.500 dólares. Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, el dinero fue secuestrado y el pasajero quedó detenido.