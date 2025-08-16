Salieron del boliche y los atacaron a balazos: Habla la hermana de uno de los heridos

En la madrugada de este sábado, un violento ataque armado dejó a dos personas heridas en barrio Norte Grande, Tartagal. El hecho ocurrió en calle Jujuy cerca de las 6:00, cuando un auto trasladaba a dos jóvenes mujeres que sus ocupantes habían conocido en un boliche.

Según relató una familiar de las víctimas, las chicas pidieron desviarse por calle Jujuy, detrás de un supermercado. En ese momento, un automóvil blanco o gris claro se acercó y abrió fuego contra el vehículo. La mayoría de los disparos impactó en las piernas de los ocupantes.

El conductor en ese momento, un joven de 22 años que había tomado el volante porque el dueño del auto no estaba en condiciones de manejar, recibió un disparo en la pierna derecha. Una de las pasajeras sufrió tres impactos de bala en una pierna y fue sometida a cirugía.

Tras el ataque, el propietario del vehículo condujo a los heridos hasta el hospital. Personal de Criminalística y la Brigada trabajaron en el lugar y en la vivienda del dueño del auto.

El móvil del hecho sigue bajo investigación, mientras la familia de las víctimas alertó sobre el aumento de episodios violentos en la ciudad. La policía revisa cámaras de seguridad para identificar a los atacantes y se presume que el hecho está relacionado con una venganza por narcotráfico de un familiar de uno de los protagonistas.