Se terminó la fiesta: Clausuran evento sin autorización

En la madrugada de este sábado, efectivos del Distrito de Prevención 2 de Orán clausuraron un evento bailable que se realizaba sin autorización en un salón ubicado sobre calle Dorrego.

Durante un patrullaje preventivo, personal de la Comisaría 2 del barrio Docente detectó la actividad y procedió a fiscalizar la documentación correspondiente. El organizador, un hombre de 32 años, no contaba con los permisos necesarios y fue infraccionado en el marco del artículo 124 de la Ley Contravencional.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Penal 3, que dispuso las medidas correspondientes.