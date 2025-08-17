Cuándo se deja de ser joven: Un estudio revela que en Argentina la sensación dura más que la media

Según un relevamiento internacional, en el país, la mayoría mantiene la sensación de vitalidad a lo largo de los años. La investigación muestra diferencias por género, región y contexto socioeconómico.

“Me siento joven, aunque tenga 45 años”, dice Mariana F., que todavía va a recitales, practica deportes y estudia idiomas. No es un caso aislado: en la Argentina, la mayoría de las personas sostiene la sensación de juventud bien entrada la mediana edad. La percepción de cuándo se deja de ser joven no responde solo a la edad cronológica, sino a cómo se vive y se proyecta el paso del tiempo.

Un relevamiento internacional realizado por la red WIN en 40 países, que incluyó a más de 33 mil personas, revela que en el caso argentino la edad promedio en la que se deja de sentir joven supera los 40 años. El estudio compara respuestas entre naciones y muestra que el país se ubica entre los que más prolongan la autopercepción juvenil, con diferencias notorias frente a Europa y otros países de América Latina.

El estudio, denominado WIN World Survey, consultó a más de 33.000 personas a nivel global, con representatividad nacional en cada país participante. En la Argentina, el trabajo de campo estuvo a cargo de Voices! y se realizó entre el 16 y el 28 de junio de 2023. La pregunta central fue directa: “¿A qué edad cree que una persona deja de ser joven?”. Las respuestas se promediaron y segmentaron para identificar patrones socioculturales y demográficos.

En el caso argentino, las mujeres ubican el fin de la juventud en los 38 años, mientras que los varones lo hacen a los 42. Esta diferencia de cuatro años es consistente con una tendencia observada en otros países: las mujeres tienden a percibir el paso a la adultez plena antes que los hombres, posiblemente por factores vinculados a presiones sociales, responsabilidades familiares o cambios biológicos. El dato adquiere relevancia al compararlo con la media latinoamericana, donde la diferencia entre géneros es de apenas dos años.

El nivel educativo también incide en la autopercepción: entre quienes tienen estudios universitarios completos o incompletos, la edad promedio para dejar de considerarse joven es 41 años; mientras que entre quienes cuentan con estudios primarios o secundarios baja a 39. Según los autores del estudio, este hallazgo podría vincularse a que una mayor educación suele estar asociada con un estilo de vida que prolonga la inserción en espacios culturalmente vinculados a la juventud, como la formación continua o los entornos laborales dinámicos.

Las diferencias regionales dentro del país son menos pronunciadas, pero igualmente visibles. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el promedio se ubica en 41 años, mientras que en el interior urbano y rural ronda los 39. La investigación sugiere que esto podría relacionarse con factores como el acceso a actividades culturales y recreativas, así como la velocidad de los cambios sociales y tecnológicos.

En un contexto donde la percepción de juventud está atravesada por la convivencia de múltiples generaciones en la vida social y laboral, el consultor y conferencista Ricardo Dalbosco aporta una lectura complementaria. Según explica, por primera vez en la historia, conviven hasta cinco generaciones de forma simultánea en organizaciones y espacios productivos: los Baby Boomers (1945-1961), la Generación X (1962-1981), los Millennials o Generación Y (1982-1997), la Generación Z (1998-2010) y la incipiente Generación Alpha (a partir de 2010). Esta diversidad etaria y cultural, sostiene, implica para los líderes el desafío de comprender y respetar las particularidades de cada grupo, desde los valores más tradicionales y el fuerte compromiso laboral de los Boomers hasta la velocidad y autenticidad que demanda la Generación Z.

Dalbosco señala que, actualmente, los Z representan alrededor del 6% de la fuerza laboral mundial, pero se proyecta que en 2030 alcanzarán el 30%, lo que exigirá a marcas y líderes adecuar sus decisiones y mensajes a sus códigos y expectativas. También advierte que el aumento de la esperanza de vida y las dificultades para retirarse del mercado extenderán la participación activa de las generaciones mayores, haciendo indispensable integrar visiones, estilos y prioridades en entornos de trabajo y de consumo. Para Dalbosco, “el mayor desafío del liderazgo actual es lograr que todas las generaciones se sientan escuchadas y valoradas”, una clave que, según afirma, puede determinar la capacidad de conexión y la ventaja competitiva de empresas y organizaciones.

Comparaciones internacionales y percepciones culturales

A nivel global, el promedio para dejar de sentirse joven es de 40 años, pero existen contrastes marcados entre regiones. En Asia Oriental, por ejemplo, la media se reduce a 35 años, mientras que en países nórdicos como Suecia o Finlandia se eleva a 45. América Latina, con un promedio de 39, se ubica levemente por debajo de la media mundial.

El estudio destaca que estas variaciones responden a factores culturales, económicos y demográficos. En sociedades con mayor esperanza de vida y políticas activas para la población adulta, la percepción de juventud tiende a extenderse. En cambio, en contextos donde las responsabilidades laborales y familiares llegan más temprano, el límite subjetivo se adelanta.

En la Argentina, la expectativa de vida actual ronda los 76 años, lo que implica que, según el promedio de percepción, las personas se sienten jóvenes durante algo más de la mitad de su vida. Sin embargo, la investigación advierte que el concepto de juventud es más social que biológico y que las referencias culturales (desde la publicidad hasta las políticas públicas) juegan un papel determinante en su construcción.

El relevamiento incluyó también preguntas sobre qué atributos definen a una persona joven. A nivel nacional, el 45% de los encuestados mencionó la energía física, el 38% la capacidad de aprender cosas nuevas y el 31% la actitud positiva hacia el futuro. Estos porcentajes se asemejan a los promedios globales, aunque en la Argentina el componente actitudinal tiene un peso levemente mayor que en otras regiones.

En el plano internacional, las respuestas muestran matices significativos. En Japón, por ejemplo, la juventud se asocia más a la adaptabilidad que a la edad física, mientras que en países africanos prevalece la vinculación con el vigor físico. América Latina combina ambas dimensiones, pero con una creciente valoración de la capacidad de reinventarse en contextos cambiantes.

Los autores del informe señalan que entender cómo las personas definen el fin de la juventud es clave para diseñar políticas públicas en áreas como empleo, educación y salud. En la Argentina, donde los programas de primera vivienda, inserción laboral y formación profesional suelen dirigirse a menores de 30 o 35 años, existe una brecha con la percepción social de la juventud. Esto podría implicar que una parte de la población que aún se siente joven queda fuera de estas iniciativas.

La investigación también sugiere que las marcas y empresas tienen en este dato una oportunidad para repensar sus estrategias de comunicación. Si la juventud se percibe como un estado que se extiende hasta los 40 o más, las campañas que solo apuntan a consumidores menores de 30 podrían estar desaprovechando un segmento relevante.

En la vida cotidiana, esta autopercepción influye en decisiones como retomar estudios, cambiar de carrera o iniciar proyectos personales. La edad simbólica en la que una persona deja de sentirse joven puede actuar como un punto de inflexión: para algunos, es un llamado a aprovechar el tiempo restante “joven” para cumplir metas; para otros, marca el inicio de una etapa de consolidación. /TN