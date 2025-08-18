Festejaba el cumpleaños de su hija y le robaron la moto de la puerta del salón

Un nuevo hecho delictivo se dio en la noche del domingo en la ciudad. Un hombre sufrió el robo de su motocicleta Durban 150 CC desde la puerta del salón de fiestas ubicado en calle Mariano Moreno 2144, donde celebraba el cumpleaños de su hija. Pide ayuda a la comunidad para recuperarla, ya que era su única fuente de trabajo.

Mauro Ezequiel Cruz, damnificado a través de Multivisón contó "esto me pasó ayer en un día especiial, cumpleaños de mi nena de 1 año y en el ir y venir dejé la moto en la vereda y a las 21 se la llevaron. La verdad estoy desesperado, es mi laburo, me dejaron sin laburo hace 3 meses, hago albañilería y cuando no tengo obras hago Didi y con eso gano para solventar a mi familia. A mi señora también la dejaron sin trabajo".

En cuanto a la moto, la describió "Es una Durban 150 tipo enduro, tenía 2000 kilómetros tiene el frente blanco, el resto es negra, tiene un escudo de Boca al frente y una frace, atrás tiene la imagen de una Bombonera, el espejo derecho no está, la moto es nueva, la cual tiene un costo de más de 3 millones"

El joven dijo "No tengo palabra, tengo una bronca tremenda. Estoy de las 8 de la mañana estoy acá y no vi que ningun móvil haya llegado. Las imagenes que pasé son de los vecinos. Es mi elemento de laburo y ahora no lo tengo, ¿Qué hago?. Tengo un nudo en la garganta, una bronca tremenda".

Sobre los delincuentes, pudo sacar de las imágenes que operaron entre dos "Era un individuo de campera blanca. Primero llegaron 2, uno se bajó, pasó por frente a la moto, fue a la carnicería y cuando volvió se la llevó".

Para quienes tengan información pueden contactarse con Mauro al 3886112902.