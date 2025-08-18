¡Ladrón filmado! Busca al delincuente que robó su moto de su casa en V° Primavera

Nuevamente los malvivientes que se burlan de la seguridad que brinda la Policía de Salta, vuelven a ser noticia, con aquellos ladrones que se aprovechan de sus víctimas para robarles, siendo en este caso una motocicleta el vehículo sustraído de un inmueble.

¿Qué pasó? A través de las redes sociales se viralizó un posteo realizado por Yami Berón quien compartió las imágenes captadas por cámaras de seguridad, del momento en que el delincuente sustrae el rodado de su domicilio.

“Me robaron la moto dentro de mi domicilio, en Villa Primavera”, denunció la damnificada al mostrar las capturas del delincuente quien, con capucha, gorra y campera, intenta pasar desapercibido antes de llevarse su medio de transporte.

La moto en cuestión es marca Zanella, 110 cilindradas y de color bordó. En el video compartido, se puede ver al maleante escapando a gran velocidad, a bordo de este rodado, sin percatarse que ya había sido captado por las cámaras en su raid. “Cualquier información sobre la persona, será recompensada”, dijo la víctima, pidiendo comunicarse al celular 3874156198.