Tiroteo a la salida del boliche en Tartagal: El auto tiene nueve balazos

Una pareja resultó herida el fin de semana a la salida de un boliche en la localidad de Tartagal.

Los hechos sucedieron en el B° Norte Grande, cuando en el vehículo circulaban dos parejas y una persona desconocida les disparó. Tras la balacera, dos personas fueron heridas.

La fiscalía se encuentra investigando el ataque y, según se informó tras la inspección ocular, el automóvil tiene al menos nueve impactos de bala.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, está a cargo de la investigación.