La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi sigue dando que hablar: "Se vendría un blanqueo"

La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi generó una mezcla de emociones en el mundo del espectáculo. Se mostraban como una pareja consolidada, estuvieron 18 años juntos y crecieron a la par de sus carreras. Su historia de amor atravesó momentos duros como la muerte del hermano del actor, Santiago Vázquez, entre otros episodios. Un comunicado de ambos en sus redes anunció el final. Pero ahora se conocieron detalles de lo que sería el verdadero motivo de la ruptura.

Cuando todo parecía que los actores estaban de común acuerdo en la decisión de separarse, surgieron los rumores de terceras personas. A Nico se lo vinculó con sus compañeras de Rocky, Mercedes Oviedo y Dai Fernández. Incluso, en estas horas, se anunció que Dai se acaba de separar de su pareja, Gonzalo Gerber.



"Me dicen que si bien Nico Vázquez y Gimena Accardi venían de una crisis de pareja después de 18 años juntos, donde también había mucho afecto, mucho amor y compañerismo, pero se termina; el punto final de esa decisión abrupta, de poner el comunicado y de que no había vuelta atrás es por un tercero del lado de Gimena", contó Paula Varela en Intrusos (América TV).

Y siguió dando detalles sobre cómo se encuentra Vázquez tras la separación: "Nico estaría muy enojado con Gimena, muy dolido y triste". "Me dicen que llora mucho", agregó la periodista sobre el actor que se refugió en el teatro y el éxito de Rocky para seguir adelante con su vida.

Por su parte, Marcela Tauro interrumpió para sumar un dato importante en la historia: "Me dicen que se vendría un blanqueo". Sin decir mucho más, la periodista de Intrusos dejó a todos con las orejas bien abiertas.

"Tengo un nombre pero prefiero no entrar ahí, prefiero no hablar", tiró Paula en relación a Accardi.

"Me parece que los cuerpos hablan. Cuando vimos a Gimena en Ezeiza, salvo que sea culpa, estaba triste. No digo que él no lo esté. Me llamó los móviles que dieron juntos y me dicen que se viene un blanqueo. Todo cierra, chicos. Esto lo vimos en el mundo del espectáculo muchas veces", definió Tauro.

Para Paula, según su información, Nico estaría enojado con Gime por los motivos que dio a conocer en el programa de este lunes de América TV. Empezó movidita la semana... ampliaremos. /Pronto