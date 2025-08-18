Causa YPF: Nuevo guiño para la Argentina de la mano de la justicia irlandesa

La Procuración del Tesoro de la Nación informó este lunes que la Justicia de Irlanda rechazó el pedido de Burford y Eton Park para ejecutar en ese país el fallo del caso YPF. Los demandantes habían solicitado que se reconociera y aplicara la sentencia dictada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la Argentina al pago de más de US$16.000 millones más intereses.

Según la documentación difundida por el Gobierno argentino, la presentación fue desestimada y el país deberá esperar la resolución de la Justicia estadounidense. De todos modos, los fondos promovieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras, como Chipre, Luxemburgo y Francia.

"Esta decisión constituye la primera resolución en el marco de los intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina", destacó la Procuración, que remarcó: "Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales".

Por su parte, un vocero de Burford respaldó la decisión del tribunal irlandés de conservar recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito en Nueva York, prevista para el 27 de octubre. Sin embargo, cuestionó que Irlanda "delegue en otros tribunales europeos la resolución de un caso de esta magnitud en el sistema financiero global".

El fallo irlandés se suma al alivio obtenido la semana pasada en Estados Unidos, cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF.

Aunque esto no significa un triunfo definitivo en la causa, el Gobierno nacional ganó tiempo para presentar su defensa. El próximo 25 de septiembre deberá presentar su primer escrito y el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas, se llevará a cabo la audiencia oral en Nueva York.