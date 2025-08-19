Discapacitados salteños reclaman el corte de pensiones: "Está generando un daño tremendo"

En medio de la novedad de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia al veto del Ejecutivo a la ley de emergencia, personas discapacitadas siguen en un marco de preocupación ante la suspensión de las pensiones que percibían, las cuales les fueron interrumpidas repentinamente en su pago.

Al respecto de esta situación el presidente de la Asociación de Lisiados de Salta (ALSA), Miguel Reynaga, habló con El Once TV donde enfatizó la preocupación de los discapacitados salteños. “Esto lo denunciamos desde que pusieron en funcionamiento las auditorías médicas, estamos viendo las consecuencias, que a muchas personas a las que amerita la pensión les suspendieron el pago o directamente les dieron de baja”, apuntó.

Algo que subrayó que es esta baja fue bajo argumentos que no concurrieron a la auditoría. “Mucha gente fue a preguntar a la Agencia de Discapacidad, las respuestas siempre fueron las mismas, “¡esperen!”; ahora se dan la sorpresa de la baja cuando no fueron debidamente notificados y los funcionarios se lavan las manos”, reclamó.

Al no tener la gente sus pensiones, Reynaga exhortó que se les está generando “un daño tremendo, con eso viven, ayudan a sus familias, compran medicamentos… esperamos que los funcionarios recapaciten”, apeló a los encargados.

Platos rotos

Testimonio del mal momento que atraviesan es el de Víctor Ruiz, joven discapacitado quien, al hablar con el medio televisivo, comentó que “es preocupante ver cómo las personas sufren, que estamos pagando los platos rotos”.

En su caso, tiene 26 años y desde los 10 que percibía la pensión. “Nunca tuve problemas de no poder cobrar, nunca me había pasado, ahora es la primera vez… sigo sin respuestas de cuándo me pueden rehabilitar (el pago) y si me lo van a rehabilitar”, comentó.

Ese ingreso, de $260.000, lo usa para gastos médicos principalmente, aunque también para transporte o tomar algún remis en caso de emergencia. “Mi madre también tiene discapacidad, está postrada en una cama y no tiene pensión”, sumó a la gravedad del momento de incertidumbre que viven.

“Es una deficiencia lo que están haciendo en el tema discapacidad”