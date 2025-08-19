Racing Club, a todo o nada ante Peñarol en el "Cilindro"

Racing y Peñarol jugarán esta noche, desde las 21.30 en el Cilindro, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El equipo que dirige Gustavo Costas viene de caer como local en los minutos finales ante Tigre por el Clausura y buscará remontar la serie tras la derrota sufrida en Montevideo por 1 a 0. El ganador de esta llave se medirá en la próxima instancia ante el vencedor de Fortaleza - Vélez.

Cómo llegan

La "Academia" perdió su último compromiso ante Tigre en los minutos finales y acentuó su racha de tres caídas seguidas como local en igual cantidad de partidos jugados en el Torneo Clausura, igualando así el peor arranque en el Cilindro de su historia.

En este panorama buscará recuperarse y remontar la serie contra el "Carbonero", luego de la derrota por 1 a 0 en el Campeón del Siglo.

Por su parte, el "Manya" tampoco pudo ganar el fin de semana y fue derrotado 2 a 1 por Boston River, que le cortó un invicto de seis encuentros.

Además, el "carbonero" uruguayo no podrá contar en la vuelta con su goleador y figura, Leonardo Fernández, que fue reemplazado en el duelo de ida por una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

Probables equipos

Racing Club: Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.



Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.