Puma en cautiverio en Rosario de la Frontera: “Es un animal salvaje, te puede comer un hijo"

La Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera rescató ayer un puma que permanecía en cautiverio dentro de una vivienda en la localidad de El Potrero.

La intervención se dio tras una alerta ciudadana que advertía sobre una persona que transportaba animales silvestres.

En dialogo con Informate Salta, Milagros, veterinaria fue contundente al referirse al hecho: “No se puede, a esa gente hay que denunciarla, es un animal salvaje, un animal agresivo, un animal que te puede comer un hijo, en cierta forma no debe haber cuidado, esos animales no deben estar en cautiverio”, afirmó.

Respecto al futuro del ejemplar, explicó: “Me imagino que lo deben haber recibido en la estación de fauna, primero que se adapten, ya hay un contacto con el humano, ya hay un grado de domesticación, no quiere decir que se vuelva doméstico porque el instinto ya lo tiene”.

Finalmente, advirtió sobre la complejidad de la reinserción de estos animales: “Tampoco lo podés liberar así nomás, generalmente, ese animal no sabe cazar, no sabe sobrevivir, en esos casos quedan en la estación de fauna. Es lo más complicado, pero están en un mejor lugar”, concluyó.