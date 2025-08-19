Despedida tumbera: Armas y balas sobre el cajón de un joven delincuente abatido por la policía

Los amigos del delincuente que murió en un tiroteo con un policía en San Justo le hicieron una despedida tumbera en su velorio.

El ladrón fallecido fue velado el domingo por la noche y sus amigos subieron una serie de videos donde mostraron cómo lo despedían.

La imagen, que subieron ellos mismos a las redes sociales, muestra a un grupo de jóvenes haciendo cortes con la moto y tirando tiros al aire en la puerta de la casa velatoria.

Un segundo video muestro una imagen aún más impactante: los amigos del joven llenaron de armas el cajón donde estaba el cuerpo.

Además, entraron una moto al lugar en el que estaba el cajón y tiraron cortes a centímetros del cuerpo.

El ladrón fue baleado este sábado por la tarde, cuando le intentó robar a un agente policial que iba en su moto, vestido de civil y junto a su hermana.

Así despidieron en el velorio al ladrón que fue baleado durante un robo en San Justo.

El delincuente fallecido lo interceptó junto a su cómplice y cuando vio que el policía bajaba de su moto, le disparó en la pierna.

Fuentes policiales indicaron que se salvó de milagro, dado que la bala podría haberle dado en una arteria y le impactó en su celular.

El efectivo reaccionó rápidamente y disparó cinco veces. Cuatro de los balazos fueron contra un mismo ladrón, que murió en el lugar. El otro delincuente escapó a pie y está prófugo.

El policía, que pertenece al área Antidrogas de la Departamental de Investigaciones de La Matanza, quedó internado en una clínica privada de Lomas del Mirador.

El policía se defendió a los tiros del intento de robo de los delincuentes.

El fiscal Adrián Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, intervino en la causa y secuestró ambas motos para analizarlas.

Así descubrieron que la moto en la que se movían los delincuentes estaba radicada en el partido bonaerense de Ciudad Evita y tenía pedido de secuestro.

En paralelo, se informó que el policía tenía dos armas en el momento en el que le intentaron robar. Una era calibre 38 y la tenía en la mano, y la otra estaba en su bolsillo. Ambas cargadas.

El efectivo policial quedó en libertad luego de estar demorado durante algunos minutos, dado que el fiscal consideró que actuó en legítima defensa. /TN