En menos de un mes, robaron por tercera vez en un taller de personas con discapacidad

Nuevamente las fechorías toman como blanco un taller de personas con discapacidad, un lugar que posibilita fabricar artesanías y generar un punto de encuentro y contención.

Este reconocido taller “Integrando Esfuerzos” que se encuentran en un sector de los galpones del ferrocarril, fue robado por tercera vez en veinte días, en un último robo que fue descubierto por los alumnos y el profesor José Luis Osores.

Osores comentó a El Tribuno que los delincuentes habrían ingresado por el techo que se encuentra en la pared del fondo que tiene cuatro metros y medio de altura: “Arriba, cerca del techo, hay algunos hierros que cruzan y por ahí entraron. En el último robo rompieron el techo del baño”.

Si bien dijo que se llevaron objetos que no tienen mucho valor económico, si son importantes para el uso diario de los estudiantes: “Hace veinte días robaron un anafe eléctrico con el que preparamos el mate cocido para los chicos, la semana pasada un prolongador y trincheras y en estos días una jarra eléctrica y un nuevo prolongador”.

“Esto es muy triste (…) Anteriormente sufrimos como diez robos en los últimos años, se llevaron todo y hasta hicieron un boquete”.

Son 17 las personas que concurren a “Integrando Esfuerzo” entre niños, jóvenes y adultos con patologías diferentes: síndrome de Down, hipoacusia, problemas de motricidad y retaso mental leve, entre otras.

Este grupo trabaja con cuero con los que fabrican monturas, portatermos, banquetas, banquillos y cintos. Mientras que en madera hacen estructuras de monturas criollas, soportes para las banquetas, espejos, hebillas para cintos y diferentes tipos de cajas.