Quién era el hombre que murió en Av. del Carnaval: Estaba trabajando como chofer de una app de transporte

La víctima del accidente ocurrido la madrugada de hoy en avenida Fernández Molina fue identificada como Leandro Isaac Guitián, de 22 años, residente de un barrio del sudeste de Salta.

Según el sitio DeFrenteSalta, Guitián trabajaba como chofer de una aplicación de transporte y en el momento del siniestro trasladaba a una pasajera, que resultó gravemente herida y permanece internada en el hospital San Bernardo.

El joven murió de manera instantánea luego de que una estructura metálica utilizada en desfiles de carnaval cayera sobre su motocicleta, en medio de fuertes ráfagas de viento.

El caso generó conmoción entre vecinos, que reclamaron mayores medidas de seguridad sobre las estructuras que permanecen en la vía pública fuera de la temporada de corsos.