Tensión en Cerrillos con concejales opositores al interferir en una asamblea salarial

La Municipalidad de Cerrillos presentó una propuesta de aumento salarial del 14% para el segundo semestre, pero la discusión se vio alterada por la presencia de concejales opositores en la asamblea gremial, quienes, según los trabajadores, buscaron politizar la negociación, generando malestar y tensión.

La propuesta del Ejecutivo municipal consiste en un aumento escalonado: 4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre. Esta oferta, según los datos proporcionados, supera los acuerdos alcanzados a nivel provincial y se presenta como una medida que acompaña la situación económica.

Además del aumento del 14%, la municipalidad ofreció dos opciones de bono extraordinario de 60.000 y 70.000 pesos, ambos superiores a lo que se ha dispuesto en la provincia. Este paquete de mejoras busca dar una respuesta concreta a las demandas de los empleados.

A estas cifras se suma la incorporación de un adicional de 20.000 pesos al sueldo básico a partir de septiembre, un mes antes de lo previsto en la oferta inicial. Con esta medida, se estima que el aumento acumulado interanual podría alcanzar alrededor de 200.000 pesos, considerando la comparación entre diciembre de 2025 y el mismo mes del año anterior.

Si bien los números de la propuesta parecen favorables para muchos empleados, la aparición de los concejales en la asamblea generó un debate extra. La presencia de los ediles Landriel, Chauqui y García fue interpretada como un intento de "calentar las aguas" y de introducir disputas partidarias en un espacio de negociación estrictamente sindical.

Tal como indicó el medio Informate Valle, la última palabra sobre la aceptación de la propuesta la tendrán los trabajadores, quienes deberán votar en asamblea. Sin embargo, el episodio ha dejado en evidencia que las diferencias políticas comienzan a influir directamente en las negociaciones salariales en el municipio de Cerrillos.