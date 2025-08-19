Tras siete días de búsqueda, el lorito "Pepe" volvió a casa

Luego que una familia de Villa María Esther hiciera pública la búsqueda desesperada de su loro doméstico, "Pepe", se conoció que el ave finalmente regresó a su hogar.

Tras 7 días de angustia, una familia lo devolvió anoche después de que la noticia de su desaparición se difundiera.

La dueña del ave, Ángela, en el sitio DeFrenteSalta, agradeció la solidaridad de todos quienes ayudaron a difundir.