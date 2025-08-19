Alertan por caída de árboles en el Cementerio San Antonio de Padua: Hay restricciones en el acceso

Los fuertes vientos que azotaron Salta durante la madrugada de hoy provocaron daños en distintos puntos de la ciudad, y uno de los casos más destacados se registró en el Cementerio San Antonio de Padua.

Varios árboles de gran tamaño se desplomaron, generando situaciones de riesgo para quienes se acercaran al lugar.

Desde la Municipalidad y el personal del cementerio, se solicitó a los vecinos no asistir al lugar durante el día de hoy para evitar posibles accidentes.

Los trabajadores están interviniendo para remover los árboles caídos y asegurar que la zona sea nuevamente segura.