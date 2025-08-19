Tras el violento asalto en Santa Lucía, el comercio no volvió a abrir sus puertas

El jueves de la semana pasada se viralizó un violento robo ocurrido en un comercio de barrio Santa Lucía. Dos personas ingresaron al local: una de ellas portaba un arma de fuego y la otra un arma blanca. En medio del intento de robo, cuando una niña se encontraba en la parte delantera del negocio, los dueños salieron a enfrentar la situación. Se produjo un forcejeo y el propietario resultó herido con un arma blanca.

El hecho generó conmoción en la zona de calle Santa Catalina al 2400. Vecinos comentaron a SomosNoticias que el comercio, dedicado a la venta de productos comestibles y al cobro de facturas mediante un Pago Fácil, no volvió a abrir sus puertas tras el violento episodio. Si bien la familia continúa residiendo en la parte posterior del inmueble, la fachada del local permanece cerrada. Solo se observa una cámara de seguridad en el interior, sin otras medidas visibles en la parte externa.

En las últimas horas, la Policía informó que una persona fue detenida por el caso. El acusado tiene domicilio en la provincia de Tucumán y registraba un pedido de captura vigente por parte de la Justicia.