Microbasurales en Salta: Las multas podrían superar los $2 millones

El intendente Emiliano Durand aseguró a través de sus redes sociales se incrementarán las multas para quienes generen microbasurales en la ciudad.

La subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Salta, Emilce Arias, aseguró que las sanciones que actualmente van desde los $200 mil pesos hasta los $2.000.000.

Además, indicó que los autos van a ser secuestrados cuando se los encuentre haciendo el arrojo de residuos.

Según detalló la funcionaria actualmente hay identificados 114 microbasurales crónicos. A esto se debe sumar los que son denunciados por los vecinos, que en muchos casos aportan como pruebas filmaciones, donde se puede ver vehículos ploteados.