Elecciones 2025: Cómo anotarse para ser presidente de mesa y cuánto se paga

La Secretaría Electoral de Salta abrió la inscripción para quienes quieran ser presidentes o autoridades de mesa en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

Los seleccionados deberán realizar un curso obligatorio, presencial u online, y recibirán un pago por su tarea el día de los comicios.

Entre los requisitos básicos figuran: estar inscripto en el padrón electoral, no estar afiliado a partidos políticos y completar la capacitación correspondiente.

El secretario del Tribunal Electoral del Juzgado Federal N°1 de Salta explicó que, una vez registrados los datos, se contactará a los ciudadanos elegidos para confirmar su designación: “Si resultás seleccionado, te vamos a llamar y vas a poder cumplir tu tarea cívica en estas elecciones”.

La capacitación incluirá las responsabilidades de las autoridades de mesa y podrá completarse antes de la fecha de votación.

En cuanto al pago por el trabajo, el viático se acreditará directamente en una cuenta bancaria, con monto a definir en los próximos días.

Los interesados pueden anotarse de forma gratuita en https://www.padron.gob.ar/ o a través del enlace disponible en el Instagram de la Secretaría Electoral.