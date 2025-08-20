Hogar “Casita Feliz”: Investigan a tres operadoras más, incluida una psicóloga

Tres nuevas operadoras del Hogar “Casita Feliz” de Salta fueron imputadas por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras comprobarse que habrían participado o consentido el maltrato a menores bajo su cuidado, que incluía la práctica de introducirlos de manera violenta y con ropa a la ducha con agua fría.

La investigación, a cargo del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, se amplió a estas tres mujeres —una de ellas psicóloga— luego de la audiencia de juicio celebrada entre marzo y abril, en la que ya se juzgó a otras nueve operadoras y a la coordinadora del hogar.

En ese juicio, la coordinadora y cinco operadoras fueron condenadas, mientras que tres fueron absueltas por el beneficio de la duda.

Según el fiscal, los elementos probatorios recopilados, que incluyen testimonios, datos documentales y videos, indican que las nuevas imputadas conocían y aceptaban las prácticas disciplinarias violentas o no hicieron nada para impedirlas.

Además, se constató que los chats del hogar estaban disponibles y que los menores denunciaron estas situaciones en entrevistas con psicólogos y asistentes sociales.

Ramos Ossorio advirtió que estas conductas comprometieron la seguridad general del dispositivo de protección, contraviniendo los mecanismos de cuidado y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes. Aunque no se registraron lesiones físicas, los menores sufrieron violencia psicológica y moral durante su estadía.

El caso sigue bajo investigación mientras la Fiscalía busca determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas y garantizar la protección de los menores en el hogar.