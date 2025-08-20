Hogar “Casita Feliz”: Investigan a tres operadoras más, incluida una psicóloga

20/08/2025
Tres nuevas operadoras del Hogar “Casita Feliz” de Salta fueron imputadas por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras comprobarse que habrían participado o consentido el maltrato a menores bajo su cuidado, que incluía la práctica de introducirlos de manera violenta y con ropa a la ducha con agua fría.

La investigación, a cargo del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, se amplió a estas tres mujeres —una de ellas psicóloga— luego de la audiencia de juicio celebrada entre marzo y abril, en la que ya se juzgó a otras nueve operadoras y a la coordinadora del hogar.

En ese juicio, la coordinadora y cinco operadoras fueron condenadas, mientras que tres fueron absueltas por el beneficio de la duda.

Según el fiscal, los elementos probatorios recopilados, que incluyen testimonios, datos documentales y videos, indican que las nuevas imputadas conocían y aceptaban las prácticas disciplinarias violentas o no hicieron nada para impedirlas.

Además, se constató que los chats del hogar estaban disponibles y que los menores denunciaron estas situaciones en entrevistas con psicólogos y asistentes sociales.

Ramos Ossorio advirtió que estas conductas comprometieron la seguridad general del dispositivo de protección, contraviniendo los mecanismos de cuidado y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes. Aunque no se registraron lesiones físicas, los menores sufrieron violencia psicológica y moral durante su estadía.

El caso sigue bajo investigación mientras la Fiscalía busca determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas y garantizar la protección de los menores en el hogar.

