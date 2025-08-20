"Llegó el momento de concretarlo", Orán se consolida como epicentro del Corredor Bioceánico

En un encuentro que respiró optimismo y visión de futuro, la ciudad de Orán se erigió como el epicentro de un debate crucial sobre el Corredor Bioceánico, luego que en la Casa del Bicentenario se realizara una jornada estratégica que reunió a los actores claves del sector público y privado de Salta, con la mira puesta en transformar un anhelado proyecto en una tangible realidad de crecimiento y desarrollo para el norte argentino.

Con la presencia del intendente Baltasar Lara Gros y el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Suárez, la jornada sirvió para poner sobre la mesa el ambicioso trabajo logístico y de producción que se viene realizando. Lara Gros, en su discurso, dejó de lado los discursos formales y fue directo al punto: “Desde 1993 se habla de este proyecto; llegó el momento de concretarlo, de generar más empleo, más inversiones, y mejorar la calidad de vida en nuestra región”.

El evento no solo fue un espacio de debate, sino un foro de presentación de proyectos que buscan dar un salto cualitativo. La especialista Alejandra Radl expuso el “Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo del Corredor Bioceánico de Capricornio”, una hoja de ruta diseñada en el marco del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene como objetivo potenciar la conectividad y la competitividad productiva de toda la región.

El ministro de Relaciones Internacionales de Salta, Julio San Millán, reforzó esta idea, enfatizando que el Corredor es mucho más que asfalto y puentes. "Es una política de integración nacional e internacional que se viene trabajando desde hace más de tres décadas", afirmó, subrayando la necesidad de un trabajo conjunto del Estado, el sector privado y la Iglesia para llevar este sueño a la realidad.

La posición estratégica de Salta fue destacada por el ministro de Producción, Martín de los Ríos. “Unir el Atlántico con el Pacífico fue un viejo sueño, pero hoy estamos aquí para ver qué tan cerca estamos de hacerlo realidad", sostuvo. Y con el tono de quien conoce el potencial de su tierra, remarcó que "Salta es el corazón del Corredor y tiene mucho para ofrecer", refiriéndose a las vastas riquezas de la provincia en frutas tropicales, hidrocarburos, minería y economías regionales.