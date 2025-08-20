Fondo de Emprendedores Turísticos: más de 400 proyectos buscan transformar el turismo en Salta

Con la finalización de la etapa de presentación de proyectos, el Fondo de Emprendedores Turísticos del Ministerio de Turismo y Deportes inicia su fase de evaluación. La iniciativa busca impulsar el desarrollo de emprendimientos innovadores y sostenibles en toda la provincia, promoviendo experiencias turísticas de valor en cada región.

En esta convocatoria se recibieron más de 400 proyectos provenientes de 43 municipios de las siete regiones turísticas de la provincia, los cuales serán evaluados por un comité integrado por más de 20 especialistas de diversas disciplinas.

El proceso de selección contempla criterios como viabilidad técnica, innovación, sostenibilidad, impacto territorial, articulación con otros actores locales y, especialmente, que los proyectos generen un impacto en la actividad turística o representen una nueva experiencia turística para la provincia.

Previo a la presentación de propuestas, se realizaron más de 30 instancias de capacitación, tanto presenciales como virtuales, en las que participaron más de 1.000 emprendedores. Según el Ministerio, estos encuentros permitieron brindar asesoramiento técnico, información sobre los requisitos y acompañamiento en la formulación de los proyectos.

El Fondo de Emprendedores Turísticos otorga montos no reembolsables de hasta $2.000.000 para proyectos individuales o grupales y $3.000.000 para personas jurídicas y municipios, en un proceso competitivo que busca fortalecer la innovación, la sostenibilidad y la identidad del turismo salteño.