Diputados: La oposición logró quórum y buscará rechazar los vetos de Milei

La oposición en la Cámara de Diputados logró reunir quórum con la presencia de 136 legisladores y se dispone a debatir la posible invalidación de varios vetos del presidente Javier Milei, en una sesión que se perfila como clave para la agenda social y fiscal del Gobierno.

Minutos antes del inicio del debate, el oficialismo anunció que podría otorgar un aumento a todas las prestaciones por discapacidad, en medio de la polémica por la emergencia en discapacidad, que incluye la actualización automática por inflación de pensiones y prestaciones profesionales, con un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El temario también contempla un incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también actualizado por inflación. Estas medidas, vetadas por Milei, suman un gasto equivalente al 0,7% del PBI y generan fuertes tensiones políticas, con la UCR y los gobernadores como actores clave.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión señalando que los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes, advirtiendo que aprobarlos implicaría forzar al Gobierno a emitir dinero, algo que la administración descarta desde el inicio de su gestión.

La sesión se produce en un contexto de negociaciones con gobernadores por la distribución de fondos y tras el cierre de listas provinciales, lo que convierte el debate en un termómetro del equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición.