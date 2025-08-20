Detuvieron al creador de Al Ángulo Tv: Transmitía de forma ilegal fútbol y F1

El presunto fundador del sitio web “Al Angulo TV”, que retransmitía partidos de fútbol nacionales e internacionales y eventos deportivos de alto perfil, como la Fórmula 1, fue detenido este miércoles en Paraná.

Durante el procedimiento se secuestraron computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos con los que habría montado su empresa de retransmisiones de partidos robados a distintos programadores, en una vivienda de Entre Ríos. El procedimiento judicial fue ordenado por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, se informó oficialmente.

Según el expediente, tanto los sitios como el aplicativo Al Angulo TV se encontraban programados para monetizar, recolectando la mayor cantidad de ingresos posibles con estructuras de publicidad informal que exponen a los usuarios a ataques, mediante la infección de equipos con malware, y el robo de datos personales.

Finalmente, el acusado administraba los fondos recaudados a través de cuentas en billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales fueron incautadas.