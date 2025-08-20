Fin de la historia: Yanina Latorre confirmó que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmarán el divorcio

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi son nuevamente el principal tema de conversación en los diferentes programas de televisión. Es que luego de que la actriz confirmó que le fue infiel a su pareja, el mundo de la farándula se revolucionó por completo.

Tras el descargo de la artista, quien tomó la palabra fue Nicolás y dejó muy en claro en la conferencia de prensa que dio ante los medios que no había posibilidad de una vuelta. Además, llegó a decir que se encontraban tramitando el divorcio con Accardi.

Yanina Latorre, confirmó esta noticia y comunicó que efectivamente los actores firmarán el documento en las próximas horas: " Lo cierto es que mañana por fin se firma el divorcio, esto aceleró todo. Entre ellos dos está todo bien, se han visto y él dice haberla perdonado".

Además, dejó en claro que "es un divorcio tranquilo, no es un divorcio como los otros de la farándula, que hay mucho quilombo de guita". En las últimas horas, se lo pudo ver al actor en Núñez, según lo que compartió Pochi, panelista de "Puro Show", en esta localidad se encontraría viviendo tras la separación.

Respecto al futuro laboral, Latorre dejó en claro que "van a seguir laburando juntos, de hecho la gira con su compañero de teatro con el que se la ha vinculado sigue". Por otro lado, la panelista de LAM informó que Nicolás Vázquez se encuentra tranquilo y que no tiene nada contra Andrés Gil porque él "cree que no es".