La foto de Ariel García Furfaro preso: Así detuvieron al dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

Se conoció en la noche de este miércoles la primera fotografía del empresario Ariel García Furfaro detenido, confirmando así su captura en el marco de la causa que investiga las 96 muertes por el fentanilo contaminado. La imagen muestra al dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. en una dependencia policial.

Según supo Noticias Argentinas, en la foto se puede ver a García Furfaro, vestido con un buzo negro, sentado frente a por lo menos cuatro efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), una de las fuerzas que, junto a Gendarmería, llevó adelante el operativo de detención ordenado por el juez federal Ernesto Kreplak.

La detención que completa la cúpula del laboratorio

La captura de García Furfaro era la última que quedaba pendiente para completar la detención de toda la cúpula directiva y técnica de las empresas investigadas. La imagen confirma que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

El caso: La causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, investiga 96 muertes presuntamente vinculadas a los lotes de fentanilo 31.202 y 31.244.

El operativo: La detención de García Furfaro se concretó este miércoles por la noche. Horas antes, ya habían sido apresados sus dos hermanos, su madre y los principales directivos y responsables técnicos de los laboratorios.

La acusación: Los fiscales calificaron el hecho como un caso de "criminalidad compleja" que involucra a un "conglomerado empresarial organizado".

Con esta última detención, toda la plana mayor de los laboratorios se encuentra bajo arresto, y se espera que comiencen a prestar declaración indagatoria en las próximas horas.