Diputados aprobó el reparto automático de ATN: Salta se asegura más fondos nacionales

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto impulsado por gobernadores que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que significa que Salta recibirá de manera inmediata mayores recursos federales.

La iniciativa obtuvo 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, y ya contaba con media sanción del Senado.

El proyecto obliga a la Casa Rosada a distribuir el 1% de los ATN bajo el criterio de la Ley de Coparticipación Federal, lo que garantiza a las provincias ingresos directos sin depender de discrecionalidad política. Para Salta, implica una inyección de fondos clave en un contexto de caída de recaudación y restricciones financieras.

La aprobación se dio en una sesión en la que los gobernadores jugaron un rol determinante: sus diputados fueron decisivos para torcer la votación, incluso en temas sensibles como el veto presidencial al aumento de jubilados.

En ese marco, el respaldo de legisladores que responden a los mandatarios de provincias como Tucumán, Corrientes, Santa Cruz y Salta resultó fundamental.

Desde el oficialismo nacional habían adelantado que el presidente Javier Milei vetará la norma, pero los bloques provinciales y opositores confían en sostener la mayoría que lograron esta semana. “Nos jugaron los gobernadores para el otro lado”, reconocieron referentes de la oposición libertaria, que vieron cómo mandatarios provinciales terminaron inclinando la balanza.