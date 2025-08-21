Camión cargado de vino volcó cerca de Cafayate y los vecinos se llevaron las cajas

Un camión que transportaba vino volcó sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 69, en cercanías de Cafayate, y varias personas que pasaban por el lugar aprovecharon la situación para llevarse parte de la mercadería.

El rodado, perteneciente a la empresa de transporte "La Merced", de la familia López, sufrió el vuelco de parte de su acoplado cuando trasladaba cajas de vino. Desde la compañía confirmaron que el chofer resultó ileso y no sufrió ningún tipo de lesión.

El siniestro complicó la circulación vehicular, ya que la ruta permaneció con paso restringido mientras se realizaban las tareas de despeje.

En paralelo, se registró un hecho llamativo: automovilistas y vecinos que circulaban por la zona comenzaron a cargar cajas de vino que habían quedado intactas en el costado del camino.

La situación fue denunciada públicamente por el periodista Alejandro Tula, quien advirtió sobre el accionar de quienes se apropiaron de la carga.