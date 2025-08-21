Discusión, tiros y muerte en Orán: “La mujer Policía falleció en el lugar y él en el hospital”

Conmoción causó la novedad respecto a lo ocurrido en el norte provincial, en Orán, donde se reportó una aparente pelea, con detonaciones de armas de fuego, que involucró a dos efectivos de la Policía, conociéndose que un uniformado habría disparado contra una femenina, quien falleció, y luego él se hirió con el arma reglamentaria.

Ahora, desde la fuerza confirmaron que ambos uniformados fallecieron, pereciendo la femenina en el ingreso de la sede de la División de Drogas Peligrosas de Orán, mientras que él murió dos horas después de la aparente pelea, en el hospital zonal.

Así lo confirmó el comisario Cristian Aguilera, de División Prensa de la Policía, en diálogo con Multivisión Federal donde señaló: “La Policía lamenta el fallecimiento de dos miembros de su fuerza, dos suboficiales, ambos eran del personal con asiento en Orán, del área de Drogas Peligrosas”.

Dicho esto mencionó que cerca de las 22.30 horas de este miércoles se reportó un incidente fuera de la base operativa de Drogas Peligrosas, resultando ambos lesionados. “Ella pierde la vida en el lugar y él fue trasladado al hospital local donde dos horas después pierde la vida, en la medianoche”, sumó.

Como detalles, aportó que ambos uniformados tenían menos de 4 años en de permanencia en la fuerza: “Eran nuevos”. También que no pueden confirmar al momento si existía un vínculo entre ellos. “Ambos eran de la misma área, de la Subdirección de Drogas Peligrosas, no eran compañeros directos de trabajo, sí de la misma área, ella estaba ingresando a su horario laboral en la base operativa, él no estaba en su horario”, puntualizó.

Por último contó que la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán tomó intervención del caso, el CIF está también haciendo todas las pericias para establecer las circunstancias, junto a la investigación de la Policía Federal para tratar de dilucidar qué llevó a esta aparente pelea fatal.

“Son varias las líneas investigativas, todo está en materia de investigación”