La Calesita funciona a pleno en Vaqueros y ya saca muchas sonrisas, tenés juegos desde $500

Sociedad21/08/2025
La Calesita 1
La Calesita 1

Generaciones enteras disfrutaron de la histórica Calesita, que fue mudándose a distintos puntos en el centro salteño, siendo su último lugar en Pellegrini y San Martín, lugar que tuvieron que dejar y buscando nuevos horizontes, llegaron a Vaqueros

Sí, desde el sábado 17 de Agosto, ya funciona en la Costanera, pasando el puente de Vaqueros. Donde se ilusionan se vuelva su lugar permanente, con una postal natural única, a metros del río. 

Uno de los empleados habló por Multivisión y contó: "Estamos de martes a domingo, desde las 15 hasta las 22 horas. Se hizo un rebaje en todos los precios y van de $500 a $1000". 

Ya tenés toda la información, solo resta que lleves a los pequeños de la familia y que este lugar emblemático para los salteños siga intacto y pase de generación en generación. 

juegos de la calesita

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día