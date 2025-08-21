La Calesita funciona a pleno en Vaqueros y ya saca muchas sonrisas, tenés juegos desde $500

Generaciones enteras disfrutaron de la histórica Calesita, que fue mudándose a distintos puntos en el centro salteño, siendo su último lugar en Pellegrini y San Martín, lugar que tuvieron que dejar y buscando nuevos horizontes, llegaron a Vaqueros.

Sí, desde el sábado 17 de Agosto, ya funciona en la Costanera, pasando el puente de Vaqueros. Donde se ilusionan se vuelva su lugar permanente, con una postal natural única, a metros del río.

Uno de los empleados habló por Multivisión y contó: "Estamos de martes a domingo, desde las 15 hasta las 22 horas. Se hizo un rebaje en todos los precios y van de $500 a $1000".

Ya tenés toda la información, solo resta que lleves a los pequeños de la familia y que este lugar emblemático para los salteños siga intacto y pase de generación en generación.