Milagro: Pausarán obras de Vialidad Nacional para el paso seguro de peregrinos

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues, luego de la entronización, ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta.

En ese contexto, desde todos los rincones de la provincia, las peregrinaciones se alistan a semanas de comenzar sus travesías. En vista al transitar de miles de personas por las rutas, desde Vialidad Nacional anunciaron que suspenderán en septiembre sus trabajos, con el fin de garantizar la seguridad de los feligreses y no complicar el pase de los contingentes.

Así lo señaló Federico Casas, director del Distrito Salta de Vialidad quien, en su charla con el programa Día de Miércoles, mencionó que dentro de los múltiples trabajos y obras que vienen realizando, harán un freno por los días del Milagro, buscando no complicar y asegurar el paso de las peregrinaciones.

“Pensando en lo que se aproxima, comenzará a circular muchos peregrinos y hemos reforzado las tareas hasta los primeros días de septiembre”, indicó Casas, ejemplificando las reparaciones de banquinas por varias rutas que cruzan el territorio salteño.

Dicho esto aclaró que, una vez iniciado el nuevo mes “seguramente suspenderemos” las obras y los trabajos de los operarios como de las maquinarias “por cuestiones de seguridad” de las personas que van a cruzar la provincia para llegar a las jornadas del triduo.

“No es bueno tener los equipos trabajando y los miles de peregrinos que se acercan a la Catedral, circulando por ahí”, puntualizó Casas, anunciando la razón de la interrupción momentánea de sus trabajos en las rutas.