Procesaron a una minera por presunto "contrabando de exportación"

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4 dictó el procesamiento de la empresa Minera del Altiplano S.A. (ex Livent, y hoy controlada por el gigante minero global Río Tinto) y de su expresidente, Luciano Antonio Mancuso, por el presunto delito de "contrabando de exportación".

“Decretar el procesamiento de Minera del Altiplano S. A…. Con relación a los hechos “prima facie” atribuidos a esta sociedad por considerarla en esta etapa del proceso co- autora penalmente responsable del delito de contrabando de exportación respecto a las operaciones documentadas en los permisos de embarque N…” reza la resolución del fallo de la justicia.

También, por la causa, caratulada "SALES DE JUJUY S.A. y otros s Infracción a la Ley 22.415", el tribunal trabó un embargo millonario de bienes que asciende a cien mil millones de pesos para cada uno de los imputados, la minera y su expresidente.

El corazón de la acusación, como describe el fallo, apunta a que, entre junio de 2022 y octubre de 2023, la minera, en ese entonces operada por la americana Livent, habría exportado carbonato de litio a precios «significativamente inferiores» a los valores de mercado internacional, con la supuesta intención de pagar menos impuestos.

Para el juez, las 146 operaciones de exportación bajo investigación se habrían realizado con facturas "ideológicamente falsas", de acuerdo con el fallo.