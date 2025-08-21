Atropellaron a un inspector de tránsito en Plaza 9 de julio

Se vivió un momento de tensión en los alrededores de Plaza 9 de julio, cuando un automovilista que circulaba por la zona impactó contra un inspector de transito que se encontraba ordenando el mismo en la zona.

Transeúntes alertaron del hecho a InformateSalta, el cual sucedió en la intersección de España y Mitre. En pleno centro, un automóvil Chevrolet Cruze RS impactó contra el trabajador de transito por causas que hasta el momento se desconocen.