Un policía salteño encontró $251.000 y los devolvió

Interior22/08/2025
buen accionar en el galpón

En El Galpón tuvo lugar un hecho ejemplar, que demostró que a pesar del difícil momento económico que atraviesan los argentinos, la solidaridad y la empatía están presentes en los salteños. 

El 20 de agosto, un aspirante a agente, Leonardo Alan Rodríguez, salía de su trabajo cuando encontró una billetera de color negro que contenía $251.300. 

Lejos de quedarse con el dinero y preocupado por hallar a su dueño, empezó a investigar sobre su propietario, llegando en horas de la noche a la vivienda de Jesús Florentino Suárez, quien reconoció la propiedad del objeto y el dinero. 

Luego de cumplirse los procedimientos de rigor, la billetera con su contenido fue devuelto a su dueño, informó Expresiondelsur

Jesús Florentino agradeció el accionar del agente mediante una nota destacando su buen accionar y un gran gesto de demuestra su buen corazón. 

