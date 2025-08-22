Fornasari ajusta el once y prepara la defensa para enfrentar a los punteros

El equipo de Pablo Fornasari deberá medirse con Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy, los dos equipos más fuertes de la zona B, cuando restan solo seis fechas para el cierre de la segunda etapa, una fase que podría significar la remontada del Azabache.

El primer escollo en este tramo decisivo será Gimnasia de Mendoza, líder de la zona B, a quien recibirá el próximo sábado a las 22 en el estadio Martearena. Luego, el equipo deberá visitar a Gimnasia de Jujuy en el estadio 23 de Agosto.

Para esta jornada, el entrenador tendrá una baja: Santiago Rinaudo llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. En su lugar, ocupará Iván Regules.

Fornasari planea reforzar la defensa con una línea de cinco en el fondo. Regules jugará como lateral derecho, mientras que Cristian González y Tomás Berra serán los zagueros centrales. Por el sector izquierdo, Matías Sánchez completará el bloque defensivo.

Por su buen rendimiento, Gianluca Mancuso seguiría en el once titular, pese a la recuperación de Tiago Banega. La principal duda pasa por Augusto Berrondo, quien terminó golpeado tras el duelo ante Nueva Chicago. El resto del equipo se mantendría sin cambios respecto al empate anterior.

Hoy, el cuerpo técnico seguirá ultimando detalles para recibir al puntero.