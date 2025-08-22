Policías fallecidos en Orán: "Para usar un arma, siempre tiene que tener condiciones psicológicas"

Tras la muerte de dos personas pertenecientes a la fuerza policial provincial en Orán, producto de heridas de arma de fuego "reglamentaria" se cuestionó el hecho de cómo se evalúa "psicológicamente" al personal policial para entregarles un arma de fuego.

José Cabanilla, psicólogo, se expidió al respecto e insistió en una frase quizás ya muchas veces escuchada en casos similares pero que realmente es parte fundamental para que una persona porte y utilice un arma de fuego

"Para usar un arma siempre tiene que tener condiciones psicológicas que se podrían decir que son aptas, un buen auto control también saber contemplar que es de extrema peligrosidad y es un tema delicado, por eso saber usar verdaderamente un arma es una gran responsabilidad".

El profesional insistió "normalente uno sabe que el hecho de tener a veces un arma, uno lo ve como un recurso y verdaderamente eso uno lo tiene que usar como una situación de extrema necesidad o de autodefensa, mientras estas haciendo verdaderamente tu función, pero en fin, dentro de lo que es un procedimiento , pero uno no lo puede usar libremente".

Para Cabanilla, el libre uso está relacionado con la cantidad de homicidios en cualquier entorno "Es algo que viene pasando y es muy actual en nuestra sociedad. Lo que vuelve más dificil las cosas dentro de la familia generándose tanto auto como eteroagresión, no solamente lo vemos en Argentina sino en el mundo sí, es algo que genera infinita cantidad de daños, de hecho la mayor cantidad de tazas de homicidios, se dan a partir de armas de fuego que han sido usadas intencionalmente, ya sea en guerras o en actos de inseguridad. Es un tema delicado y uno tiene que tomárselo con gran responsabilidad social" concluyó por El Once TV.