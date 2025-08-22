Tiros y muerte en Orán: La pareja de policías no tendría antecedentes de problemas previos

Conmoción causó lo ocurrido en Orán, donde se reportó una aparente pelea, con detonaciones de armas de fuego, que involucró a dos efectivos de la Policía, conociéndose que un uniformado habría disparado contra una femenina, quien falleció en el lugar, y luego él se hirió con el arma reglamentaria, muriendo al cabo de unas horas.

En medio de las novedades y averiguaciones del hecho, quien habló fue el comisario Pedro Álvarez, director del Distrito de Prevención N°2 de Orán quien reconfirmó que los efectivos involucrados eran pareja, como también que no tienen antecedentes o vistas de problemas previos entre ambos, que anticipara el episodio fatal.

En diálogo con el medio Orán Conectado, mencionó que a las 22.30 del miércoles tomaron conocimiento de un incidente con arma de fuego, afuera de la División de Drogas Peligrosas. “Cuando llegamos un colega estaba sin vida en el lugar y otro fue trasladado en código rojo al hospital”, comentó.

A esto sumó que hicieron las comunicaciones de rigor, la UGAP resguardó el lugar y la conservación del sitio permanece bajo la Policía Federal. También que en la entrevista con personal de la fuerza, pudieron conocer que los efectivos involucrados “tenían una relación de pareja”.

Algo que comentó el oficial es que desde la fuerza permanentemente hacen estudios y seguimiento psicológicos a los uniformados, tanto desde su ingreso como en el desarrollo de su oficio o en la capacitación para portar y usar un arma de fuego.

“Son importantes las señales de alerta, no solo en el domicilio, también en el grupo de trabajo; hasta el momento en los registros no tenemos situaciones de violencia entre estos colegas” que pudieran haber anticipado la trágica muerte, consignó el comisario.