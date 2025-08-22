Hoy comienza la Feria Potencia Tartagal: Innovación, tecnología y talento salteño

Hoy a partir de las 17 hs. se abrirán las puertas de Feria Potencia, eligiendo como sede en esta oportunidad Tartagal.

Santiago Alurralde, subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Gobierno, hizo hincapié en la innovación, tecnología y talento artesano que se podrán ver y disfrutar en esta edición destinada a toda la familia.

En diálogo con VideoTar dijo que junto a las integrantes de Livingroom llevan adelante esta 6ta edición de la feria, la 3ra en el interior: “Trabajando con muchas ganas, con esfuerzo, un equipo municipal predispuesto del minuto cero. Trabajando para que este fin de semana sea un evento maravilloso y puedan venir a disfrutar este vienes desde las 17 hs.”.

Adelantó que participarán 400 emprendedores de 26 municipios de la provincia, dentro de los cuales habrá miembros de comunidades originarias.

Con foodtrucks, patio de comida, escenario, y con más de 50 rubros esperan buenos resultados en este fin de semana: “Tenemos la expectativa que todos estos pasillos estén llenos de gente” finalizó.