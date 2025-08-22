¡Sin pudor! Quedó detenido cuando intentaba cambiar un perfume comprado con una tarjeta robada

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó de forma provisional a un hombre de 18 años, por los delitos de apropiación indebida de cosa ajena, en concurso real con estafa por el uso de tarjeta de débito, conforme a lo previsto por los artículos 175 inciso 2, 55 y 173 inciso 15 del Código Penal.

La investigación penal se inició tras la denuncia radicada por el damnificado, quien informó que el pasado 19 de mayo perdió su billetera mientras realizaba compras en un comercio ubicado en pasaje Santa Rosa y avenida Chile. La billetera contenía su DNI, licencia de conducir y varias tarjetas de débito y crédito.

Posteriormente, el hombre fue notificado a través de su teléfono celular de movimientos no autorizados en su tarjeta de débito, con la cual se efectuaron dos compras en una farmacia de la zona, por montos de $24.504 y $6.000, respectivamente. El hombre lo confirmo con la empleada del local, quien le relató que efectivamente el acusado habia realizado compras.

En tanto el día 20 de agosto, alrededor de las 6:00 horas, personal policial fue alertado por disturbios en la misma farmacia. Al llegar al lugar, encontraron al ahora imputado, quien habia acudido a cambiar un perfume previamente adquirido, en la parte externa del local, en posesión de una billetera de color negro que contenía documentos y tarjetas a nombre del denunciante.

La empleada del local relató que el mismo sujeto ya había realizado una compra anteriormente con la tarjeta mencionada. El hombre no pudo justificar la tenencia de la billetera ni de los elementos sustraídos, por lo que fue trasladado a la dependencia policial.

En el marco de la investigación, se secuestraron los objetos en su poder, se accedió a los registros de las operaciones bancarias y se incorporó material fílmico que muestra al acusado efectuando las compras en cuestión con la tarjeta sustraída.

El fiscal Escalante solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de detención para el imputado.