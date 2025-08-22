Hoy inicia el Milagro de los Enfermos: Así serán las actividades y horarios de misas

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues, luego de la entronización, ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta a concretarse en septiembre.

En las vísperas de la máxima fiesta de fe, lo más trascendente del cronograma de los cultos previstos para este año este viernes comenzará la edición 2025 del “Milagro de los Enfermos”, con una invitación a los salteños a orar y rezar por la salud de quienes atraviesan momentos complicados de salud.

¿Cómo es el cronograma de actividades? Según la agenda oficial para esta edición, está previsto que este 22 de agosto, a las 16.30 horas, lleguen las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro a la parroquia de Lourdes, ubicada en el barrio Intersindical de la zona sur de la ciudad. Posteriormente, a las 20 horas, habrá misa con bendición sacramental para llevar a enfermos.

Para este sábado, a las 10.30 horas será una de las actividades centrales, con la misa de unción de los enfermos. Mientras, por la tarde, se hará una nueva celebración eucarística a las 19.30 horas para, terminada la misma, proseguir con la procesión de antorchas con las imágenes, a las 20.30 horas.

El cronograma terminará el domingo 24, con la apertura de la parroquia desde las 7.00 horas. Más tarde, a las 9.30 horas, será la misa de acción de gracias a las réplicas de los patronos tutelares de Salta, concluyendo con la agenda de actividades religiosas.

“Invitamos a vivir un tiempo intenso dentro del Milagro, queremos manifestar nuestra cercanía al Señor y a la Virgen por nuestros enfermos”, supo reflexionar el padre Matías Jeréz, párroco de Lourdes, quien puntualizó que esta actividad es “una invitación a encontrarnos, renovados en la esperanza como pide la iglesia en todo el mundo, el fortalecimiento de la fe”.

Esto en la antesala del inicio de septiembre, cuando el pueblo salteño viva a pleno el tiempo de la novena y el triduo en honor a las sagradas imágenes. “Vamos destinando un tiempo especial dentro de las dimensiones de la vida, ahora con los enfermos, luego con los niños, con los jóvenes… todos preparándonos para la gran fiesta del 15”, concluyó el padre.