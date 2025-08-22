Separaron a tres efectivos policiales tras un operativo "no autorizado" en ruta 5

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad inició el trámite de cesantía de tres agentes de la División de Infantería, detectados realizando un control vehicular no autorizado sobre la Ruta Provincial 5. La intervención fue realizada por la Brigada de Investigaciones del Distrito de Prevención 8 y la Fiscalía Penal de Pichanal.

Se trata de dos hombres y una mujer, todos con dos años de antigüedad en la Fuerza Provincial. Tras confirmarse la irregularidad del operativo, se les retiró el arma reglamentaria y se dispuso su separación de la institución.

Desde Jefatura Policial se remarcó que este procedimiento se enmarca dentro de la política de tolerancia cero frente a maniobras irregulares por parte de miembros de la fuerza, buscando garantizar la transparencia y seguridad en las rutas de la provincia.

Fuentes oficiales indicaron que el caso seguirá bajo investigación para determinar si existieron posibles intenciones ilícitas durante el control irregular, y que se evaluarán medidas adicionales para prevenir que hechos similares se repitan en otros sectores de la provincia.